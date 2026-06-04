Proteste in Albania contro il progetto del resort del genero di Trump, Jared Kushner

Momenti di tensioni si sono registrati all'inizio della protesta con la polizia che ha tentato di bloccare la folla che si dirigeva verso la presidenza del consiglio. Ma dopo un breve utilizzo anche degli idranti, gli agenti si sono ritirati. I manifestanti contestano la costruzione del complesso in una zona che ritengono sia protetta e chiedono al governo di rinunciarvi. Ma il governo ha precisato che l'intera area rientra in una categoria che prevede anche costruzioni a scopo turistico. "Il progetto non è giunto alla fase finale, e c'è ancora da concludere lo studio sull'impatto ambientale, quindi non capisco a cosa dovremmo rinunciare", ha dichiarato Rama, il quale ha sostenuto che dietro la protesta ci sarebbero forze straniere "che sono contro gli interessi economici del Paese. Sui social, si sta svolgendo una guerra ibrida tesa a impedire che l'Albania faccia un vero e proprio salto di qualità nel settore del turismo". Alle richieste dei manifestanti per le sue dimissioni, Rama ha risposto secco: "Il mio contratto è con quei 800 mila cittadini che mi hanno votato per cambiare il Paese".