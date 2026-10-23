La Francia e il "secondo atto" delle proteste: pronti 70mila agenti su tutto il territorio
"Saremo intransigenti con gli autori di violenze", ha affermato il ministro dell'interno Nunez. Attenzionata speciale Parigidi Leonardo Mochi
Il "secondo atto" delle proteste contro il caro vita, e non solo, è pronto ad abbattersi sulla Francia. Per contrastare l'ondata ci saranno 70mila agenti fra poliziotti e gendarmi. Sul cielo, pronti i droni. Il presidente Emmanuel Macron ha ricevuto i rappresentanti degli studenti all'Eliseo, ma il Paese è pronto a un altro weekend di tensioni.