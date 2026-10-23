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La Francia e il "secondo atto" delle proteste: pronti 70mila agenti su tutto il territorio

"Saremo intransigenti con gli autori di violenze", ha affermato il ministro dell'interno Nunez. Attenzionata speciale Parigi

di Leonardo Mochi
23 Ott 2026 - 19:24
01:21 
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Il "secondo atto" delle proteste contro il caro vita, e non solo, è pronto ad abbattersi sulla Francia. Per contrastare l'ondata ci saranno 70mila agenti fra poliziotti e gendarmi. Sul cielo, pronti i droni. Il presidente Emmanuel Macron ha ricevuto i rappresentanti degli studenti all'Eliseo, ma il Paese è pronto a un altro weekend di tensioni.

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