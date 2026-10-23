La Francia e il "secondo atto" delle proteste: pronti 70mila agenti su tutto il territorio

Il "secondo atto" delle proteste contro il caro vita, e non solo, è pronto ad abbattersi sulla Francia. Per contrastare l'ondata ci saranno 70mila agenti fra poliziotti e gendarmi. Sul cielo, pronti i droni. Il presidente Emmanuel Macron ha ricevuto i rappresentanti degli studenti all'Eliseo, ma il Paese è pronto a un altro weekend di tensioni.