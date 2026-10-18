Scontri a Place de la Republique

Proteste e violenze a Parigi, tutto parte da un appello lanciato sui social

Tensioni, petardi e gas lacrimogeni, giovani e agenti faccia a faccia

di Isabella Josca
18 Ott 2026 - 19:08
01:36 
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