Scontri a Roma nell'ambito delle manifestazioni di piazza e dello sciopero generale. Uno spezzone di uno dei cortei ha infatti raggiunto il ministero dell'Istruzione dove alcuni dei manifestanti, incappucciati e con il volto coperto, ha dato vita a una serie di disordini lanciando bombe carta contro l'ingresso del dicastero e trascinando cassonetti dell'immondizia in mezzo alla strada, intimando ai giornalisti e ai presenti di non filmare le scene. Poi gli scontri con le forze dell'ordine, costrette a quel punto ad alcune cariche di alleggerimento.