Il video

Proteste a Tirana, manifestanti sfondano le vetrine di una banca

Terzo giorno consecutivo di rivolta

15 Ott 2026 - 15:57
01:00 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo

Terzo giorno consecutivo di proteste a Tirana, in Albania, con incendi e danneggiamenti a edifici pubblici e attività commerciali. In questo video, si vede un gruppo di manifestanti sfondare le vetrine di una banca.

tirana
video evidenza