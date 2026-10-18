il reportage

Proteste a Parigi, ecco qual è la situazione il giorno dopo

Camminando per il centro, nel giro di pochi metri, ci sono bancomat sventrati e rivenditori di alcolici svuotati

di Elia Milani
18 Ott 2026 - 19:51
02:07 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo