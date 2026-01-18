Logo Tgcom24
Pioggia di finanziamenti

Progetti pro Islam, l'Ue stanzia 31 milioni

Un progetto dell'università di Gent, per un milione e 600mila euro di fondi pubblici, si propone di analizzare i paesaggi emotivi e la femminilità in evoluzione oltre il velo

di Maria Alessandra Chertizza
18 Gen 2026 - 19:11
