Primo Maggio, Meloni: "La festa di chi ogni giorno manda avanti l'Italia"

"Il Primo Maggio è la festa di chi ogni giorno, con impegno, sacrificio e dignità, manda avanti l’Italia. Per noi il lavoro non si difende con la propaganda, ma con misure concrete, diritti veri e rispetto per chi ogni giorno manda avanti questa Nazione". Con queste parole Giorgia Meloni interviene sui social in occasione della festa dei lavoratori. In questi anni i risultati sono arrivati, sottolinea la premier: l'Italia ha oltre un milione e 200mila occupati in più, 550mila precari in meno e ha raggiunto il livello più alto di occupazione femminile della sua storia.