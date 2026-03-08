Primavera in arrivo, l'India si riempie di colori
Milioni di persone si sono riversate in strada per lanciarsi polveri variopinte
Milioni di persone sono scese in strada in tutta l'India per celebrare "Holi", il festival dei colori. La festa, secondo la cultura induista, segna la fine dell'inverno e la vittoria del bene sul male. Una delle tradizioni più note dell'Holi prevede che i partecipanti, vestiti di bianco, escano per strada e si lancino polveri colorate, lasciandosi dietro vistose scie cromatiche.