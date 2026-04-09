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Primavera a Milano, la fioritura dei glicini appassiona cittadini e turisti

Per ammirare i fiori è stato lanciato un sito che consente di tracciare un itinerario floreale e scoprire le piante"una"dopo l'altra

di Roberta Fiorentini
09 Apr 2026 - 12:53
01:30 
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Milano, una città piena di glicini. Spuntano dai balconi, ricoprono cancelli e facciate di palazzi.  E c'è chi, in primavera, per godere della loro fioritura li ha censiti uno per uno, con tanto di posizione sulla mappa. Sul sito glicinimilano.it è possibile tracciare un itinerario e scoprirli uno dopo l'altro. Occhio al tempo, gli appassionati devono approfittare dei 15 giorni di fioritura per poterli ammirare. 
 