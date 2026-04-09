Primavera a Milano, la fioritura dei glicini appassiona cittadini e turisti

Milano, una città piena di glicini. Spuntano dai balconi, ricoprono cancelli e facciate di palazzi. E c'è chi, in primavera, per godere della loro fioritura li ha censiti uno per uno, con tanto di posizione sulla mappa. Sul sito glicinimilano.it è possibile tracciare un itinerario e scoprirli uno dopo l'altro. Occhio al tempo, gli appassionati devono approfittare dei 15 giorni di fioritura per poterli ammirare.

