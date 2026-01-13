Prete la mattina e dj la sera, la storia di Padre Guilherme

Parroco per vocazione e dj per passione. È la storia di Guilherme Peixoto, originario di Guimarães, città nel nord del Portogallo, nato nel 1974 e sacerdote dal 1999, da quanto per tutti è semplicemente Padre Guilherme. Nonostante la vocazione, non ha mai abbandonato la passione per la musica elettronica, anzi ha fatto sì che questa diventasse un modo per esprimere la sua fede e connettersi con i più giovani. Con più di 270 mila ascoltatori mensili su Spotify, è salito alla ribalta dopo le sue esibizioni alla Giornata Mondiale della Gioventù nel 2023 e un'altra con Papa Leone XIV nel 2025. La sua ultima tappa è stata Beirut, in Libano. Dove però diciotto persone, tra cui funzionari religiosi cristiani, hanno inviato una petizione alla magistratura del Paese chiedendo la cancellazione dello spettacolo ritenuto un insulto alla fede. Petizione respinta e così, dopo aver indossato la tunica bianca la mattina e aver tenuto un sermone nell’auditorium dell'università, ha fatto registrare il sold-out anche la notte. Sulla pista da ballo si promuovono inclusione, tolleranza e rispetto e chi ha fede balla con chi non ce l'ha. La musica unisce l'umanità, nella sua bellissima diversità, questo il messaggio di Padre Guilherme, il prete dj.