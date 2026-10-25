Presentato il nuovo simbolo della Lega, Salvini scherza: "Vi piace? Se anche fosse no..."

Il nuovo simbolo della Lega diventa "Lega Italia federale" su sfondo bianco e blu. L'ha mostrato il segretario riconfermato Matteo Salvini dal palco del congresso chiedendo alla platea: "Vi piace?". E aggiunge: "Siamo in democrazia, se anche fosse no... Scherzo", aggiunge strappando una risata ai delegati presenti. Nel simbolo la parola "Lega" è colorata di blu, "Italia" in giallo e "federale" in bianco. Fra le tre parole resta la sagoma di Alberto da Giussano con la spada levata. Finora il simbolo era ufficialmente "Lega per Salvini premier". Ora sparisce il nome del leader per adattarsi alla nuova legge elettorale che prevede l'indicazione del nome del candidato premier da parte di ogni coalizione, come ha spiegato lo stesso Salvini.