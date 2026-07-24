a Nazaré

Portogallo, surfista cavalca un'onda di 26,2 metri: è record mondiale di surf su onde giganti

Il nuovo record mondiale stabilito dal surfista tedesco"Sebastian Steudtner

24 Lug 2026 - 09:53
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