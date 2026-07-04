Divampato il 2 luglio

Portogallo, i vigili del fuoco spagnoli aiutano a domare l'incendio in Vouzela

Il rogo ha bruciato fino a 600 ettari all'ora nel momento di massima intensità

04 Lug 2026 - 12:18
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I vigili del fuoco spagnoli dell’Unità Militare di Emergenza sono stati inviati in Portogallo venerdì sera per contribuire alle operazioni di contenimento di un grave incendio boschivo a Vouzela. Secondo l’agenzia portoghese per la Protezione Civile, l’incendio si stava propagando rapidamente, bruciando fino a 600 ettari all’ora nel momento di massima intensità. Due persone gravemente ferite sono state evacuate in elicottero dalla zona colpita. L’incendio è divampato giovedì nella parrocchia di Tourelhe e si è rapidamente esteso ai comuni limitrofi.

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