Portogallo, i vigili del fuoco spagnoli aiutano a domare l'incendio in Vouzela

I vigili del fuoco spagnoli dell’Unità Militare di Emergenza sono stati inviati in Portogallo venerdì sera per contribuire alle operazioni di contenimento di un grave incendio boschivo a Vouzela. Secondo l’agenzia portoghese per la Protezione Civile, l’incendio si stava propagando rapidamente, bruciando fino a 600 ettari all’ora nel momento di massima intensità. Due persone gravemente ferite sono state evacuate in elicottero dalla zona colpita. L’incendio è divampato giovedì nella parrocchia di Tourelhe e si è rapidamente esteso ai comuni limitrofi.