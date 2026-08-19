Fiamme nel Nord Est del Paese

Il Portogallo alle prese con l'emergenza incendi: al lavoro 2mila vigili del fuoco

Distrutti centinaia di ettari di boschi e anche alcune case

19 Ago 2026 - 13:00
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