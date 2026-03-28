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La portaerei Usa si ferma per manutenzione in Croazia

Sosta tecnica dopo nove mesi di operazioni tra Mar Rosso e Caraibi

28 Mar 2026 - 15:35
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La USS Gerald R. Ford, la più grande e moderna portaerei al mondo, ha attraccato nel porto di Spalato. La nave americana si fermerà per lavori di manutenzione e riparazioni dopo una lunga missione operativa. Negli ultimi mesi l’unità è stata impegnata nel Mar Rosso nell’ambito dell’Operazione Epic Fury, partecipando ad azioni contro l’Iran. In precedenza aveva operato anche nei Caraibi, in operazioni legate alla crisi con il Venezuela.

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