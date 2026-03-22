Pontida, l'ultimo saluto a Umberto Bossi

Pontida si è fermata per l'addio al fondatore della Lega Nord, Umberto Bossi, scomparso lo scorso 19 marzo a 84 anni. Le esequie dell'ex membro del Parlamento europeo si sono svolte nell'Abbazia di San Giacomo, accanto al "sacro prato", un luogo simbolo che richiama le origini del movimento e che Bossi aveva scelto come riferimento identitario fin dal 1990.