Ponte sullo Stretto, c'è la prima svolta: approvata progettazione esecutiva

Un passo fondamentale per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha approvato all'unanimità la progettazione esecutiva dell'opera, ma con alcuni correttivi tecnici da attuare nelle fasi successive. La decisione è arrivata dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri della delibera Iropi, con cui si dichiara che il collegamento tra Sicilia e Calabria risponde a "motivi di rilevante interesse pubblico".