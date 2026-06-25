Polonia, fontana patrimonio Unesco viene colpita da un fulmine: le immagini spettacolari

Un fulmine ha colpito in pieno una fontana, danneggiandola gravemente: è accaduto a Breslavia, in Polonia. "A seguito di un fulmine, la Fontana Multimediale ha subito un guasto. Fino a nuovo avviso, gli spettacoli speciali non avranno luogo, mentre quelli diurni e serali saranno realizzati in forma ridotta. Ci scusiamo per il disagio. Vi terremo aggiornati sull’andamento dei lavori di riparazione", scrive il comune su X. La fontana fa parte del complesso del Palazzo del Centenario di Breslavia (Hala Stulecia), patrimonio dell'Umanità Unesco dal 2006.