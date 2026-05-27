NEGLI STATI UNITI

Poliziotto salva un neonato da un'auto bloccata in una strada allagata

Le immagini, riprese dalla bodycam di un agente, mostrano il salvataggio di un bebè bloccato in un'auto in una strada allagata negli Stati Uniti"

27 Mag 2026 - 07:51
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