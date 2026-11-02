Evento M5s alla Camera, il figlio di un medico palestinese chiama in causa la figlia di Meloni: è polemica

Ilyas Abu Safiya, figlio di un medico palestinese arrestato dall'esercito israeliano nel 2024 perché sospettato di avere legami con Hamas, è intervenuto durante un evento alla Camera dei Depuati orgnazizzato dall'onorevole Stefania Ascari, del Movimento 5 stelle. Safiya chiama in causa la figlia della Premier per ricordare, spiega, la convenzione di Ginevra che prevede la protezione del personale sanitario. "Come lei ama sua figlia e desidera vederla ogni giorno, io sento la mancanza di mio padre" insiste. Parole che innescano immediatamente la polemica: "Usare i minori per lo scontro politico è indegno - commentano da Fratelli d'Italia -. Il Movimento 5 stelle ha superato il limite, dovrebbe vergognarsi. Arrivare a tirare in ballo i figli è un confine che non si deve oltrepassare". A replicare è la stessa organizzatrice dell'incontro, la pentastellata Stefania Ascari: "Non c’è alcuna minaccia alla premier né a sua figlia - scrive sui social - Ilyas Safiya ha solo chiesto aiuto per riabbracciare suo padre".