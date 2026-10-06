Pizzaballa sul 7 ottobre: "Quello che ha fatto Hamas è stato ed è un dramma"

"Con il 7 ottobre 2023 si è chiusa un'epoca e se ne è aperta un'altra, nel peggiore dei modi. Quello che ha fatto Hamas nel sud di Israele è stato, ed è ancora, un dramma" con queste parole il patriarca latino di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa ricorda i fatti del 7 ottobre. Pizzaballa, che ha ricevuto un dottorato di ricerca honoris causa dalla scuola superiore sant’Anna di Pisa, ha poi sottolineato: "La situazione resta difficile, siamo in una fase di conflitto-non conflitto, ma c'è ancora tanta violenza".