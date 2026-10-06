Pizzaballa sul 7 ottobre: "Quello che ha fatto Hamas è stato ed è un dramma"
Le parole del patriarca latino di Gerusalemme che ha ricevuto un dottorato di ricerca honoris causa dalla scuola superiore sant'Anna di Pisadi Cristiano Vieri Puccetti
"Con il 7 ottobre 2023 si è chiusa un'epoca e se ne è aperta un'altra, nel peggiore dei modi. Quello che ha fatto Hamas nel sud di Israele è stato, ed è ancora, un dramma" con queste parole il patriarca latino di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa ricorda i fatti del 7 ottobre. Pizzaballa, che ha ricevuto un dottorato di ricerca honoris causa dalla scuola superiore sant’Anna di Pisa, ha poi sottolineato: "La situazione resta difficile, siamo in una fase di conflitto-non conflitto, ma c'è ancora tanta violenza".
Nella sua applauditissima lectio magistralis il patriarca di Gerusalemme ha spiegato come sia difficile comprendere la gravità della situazione in Medio Oriente, di una devastazione che ha cambiato il modo di pensare il futuro, annientato le relazioni e fatto sorgere domande sulla fede: "Gaza è totalmente da ricostruire, anche nella quotidianità".