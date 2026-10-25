caduti 421 millimetri di pioggia

Più forte della tempesta: a Valencia un atleta di triathlon nuota nelle strade allagate

Il video arriva da Playa de Gandia, dove sono state registrate inondazioni dopo il passaggio di "Adam"

25 Ott 2026 - 16:11
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