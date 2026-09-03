Violento nubifragio

Pioggia record a Toronto: si allaga anche l'autobus

La tempesta ha danneggiato alcuni edifici e causato interruzioni di corrente diffuse in tutta l'area metropolitana. Sospesi i trasporti pubblici

03 Set 2026 - 10:10
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