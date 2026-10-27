In India

Piogge estreme, venti fino a 140 km/h e alluvioni accompagnano il ciclone Arnab verso la costa

Evacuate decine di migliaia di persone nelle zone più vicine al mare

27 Ott 2026 - 18:05
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