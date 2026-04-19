Argentina, 15 pinguini di nuovo in mare dopo essere stati salvati

In Argentina, sulla costa di San Clemente del Tuyú, quindici pinguini sono tornati in libertà dopo mesi di riabilitazione. Si tratta di esemplari, recuperati lungo la costa di Buenos Aires in condizioni di malnutrizione, disidratazione e ipotermia, tipiche della cosiddetta sindrome del pinguino spiaggiato. Dopo le cure presso la Fondazione Mundo Marino, gli animali sono stati monitorati e dotati di microchip per seguirne gli spostamenti. Il rilascio è avvenuto sulla spiaggia. Secondo i biologi, la liberazione in gruppo favorisce il ritorno alle rotte migratorie naturali.