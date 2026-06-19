Le sue parole

Pina Picierno: "L'Europa è il nostro destino comune"

L'intervento andato in onda nella quinta puntata di "Together #Europa2026", il progetto multimediale di Tgcom24 sull'Europa

19 Giu 2026 - 12:01
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