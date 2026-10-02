Pilota-eroe del volo Flydubai a Modi: "Ho aperto la cabina mentre l'aereo precipitava"

Il primo ministro dell'India Narendra Modi ha parlato con il capitano indiano Smit Machchhar, accoltellato dal copilota durante un volo Flydubai da Dubai a Tel Aviv. La videochiamata è stata resa pubblica dal canale YouTube dell'ufficio del primo ministro. Machchhar ha raccontato che, nonostante fosse caduto a terra a causa delle ferite, ha capito che l'aereo stava scendendo di quota e ha fatto uno sforzo per aprire la porta della cabina di pilotaggio permettendo così agli altri membri dell'equipaggio e ai passeggeri di intervenire. "Ero a terra ferito, ma mi sono detto di fare un ultimo sforzo per aprire la porta dall'interno", ha detto. Il pilota ha inoltre rivelato di aver trovato la forza di agire recitando l'Hanuman Chalisa, una preghiera induista. Modi, a sua volta, ha sottolineato che l'intera nazione sta pregando per lui e che la sua azione incarna il valore del coraggio proprio nel giorno in cui l'India celebra l'anniversario di nascita del Mahatma Gandhi.