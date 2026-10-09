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Pillay scherza: "Se applaudite un po' più forte, forse dividerò il Nobel con Trump"

La reazione è stata colta dalla segretaria generale di Amnesty International Agnès Callamard a Norimberga e pubblicata su X

09 Ott 2026 - 12:34
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