Pietro Bruni a Tgcom24: "Eliminare i sottovasi è il primo passo per ridurre le zanzare"

"La presenza delle zanzare dipende da umidità, temperatura e dalla disponibilità di acque libere dove deporre le uova". A spiegarlo a Tgcom24 è Pietro Bruni, naturalista, divulgatore e fondatore di YouGardener. Per limitare la proliferazione degli insetti, Bruni invita a eliminare quando possibile i sottovasi e tutti i ristagni d'acqua presenti in giardini e balconi. Tra i rimedi naturali suggeriti dall'esperto anche la preparazione di una lozione fai-da-te a base di menta e alloro, ottenuta attraverso un'infusione simile a una tisana e utilizzabile come repellente naturale.