UNA STORIA CHE HA CONQUISTATO IL PUBBLICO

Pier Silvio Berlusconi sul grande successo di "Il mio nome è Carlo": "Un prodotto di cui essere orgogliosi"

"Oggi più che mai servono storie umane profonde e valoriali, storie che fanno bene": il presidente e amministratore delegato di Mediaset traccia la strada per il futuro, dopo l'exploit del film tv su San Carlo Acutis

di Anna Praderio
28 Set 2026 - 21:37
01:48 
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Il racconto della vita di San Carlo Acutis ha conquistato il pubblico televisivo con risultati straordinari di ascolto: su Canale 5 il film "Il mio nome è Carlo" diretto da Giacomo Campiotti e dedicato al giovane santo della generazione dei millennials, è stato seguito da 4 milioni e 269 mila spettatori, con il 30% di share e picchi del 40%.

“Sono davvero felice per il successo di “Il mio nome è Carlo” - dichiara Pier Silvio Berlusconi - “È un prodotto di cui siamo orgogliosi, fatto con sensibilità, talento e passione"
 

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