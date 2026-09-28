Pier Silvio Berlusconi sul grande successo di "Il mio nome è Carlo": "Un prodotto di cui essere orgogliosi"

Il racconto della vita di San Carlo Acutis ha conquistato il pubblico televisivo con risultati straordinari di ascolto: su Canale 5 il film "Il mio nome è Carlo" diretto da Giacomo Campiotti e dedicato al giovane santo della generazione dei millennials, è stato seguito da 4 milioni e 269 mila spettatori, con il 30% di share e picchi del 40%.



“Sono davvero felice per il successo di “Il mio nome è Carlo” - dichiara Pier Silvio Berlusconi - “È un prodotto di cui siamo orgogliosi, fatto con sensibilità, talento e passione"

