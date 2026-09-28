Pier Silvio Berlusconi sul grande successo di "Il mio nome è Carlo": "Un prodotto di cui essere orgogliosi"
"Oggi più che mai servono storie umane profonde e valoriali, storie che fanno bene": il presidente e amministratore delegato di Mediaset traccia la strada per il futuro, dopo l'exploit del film tv su San Carlo Acutisdi Anna Praderio
Il racconto della vita di San Carlo Acutis ha conquistato il pubblico televisivo con risultati straordinari di ascolto: su Canale 5 il film "Il mio nome è Carlo" diretto da Giacomo Campiotti e dedicato al giovane santo della generazione dei millennials, è stato seguito da 4 milioni e 269 mila spettatori, con il 30% di share e picchi del 40%.
“Sono davvero felice per il successo di “Il mio nome è Carlo” - dichiara Pier Silvio Berlusconi - “È un prodotto di cui siamo orgogliosi, fatto con sensibilità, talento e passione"