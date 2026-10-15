Piena record alle cascate dell'Iguazù, che hanno riaperto dopo che la direzione del Parco nazionale Iguazù, sul versante argentino, aveva sospeso l'accesso a tutti i percorsi "con lo scopo di salvaguardare l'integrità di visitatori e lavoratori". Il provvedimento era scattato dopo che la portata del fiume aveva superato i 12 mila metri cubi al secondo, contro una media di circa 1.500, a causa di giorni di forti piogge. Chiusure arrivate nel lungo fine settimana festivo, con il 12 ottobre giorno di festa in entrambi i Paesi interessati, Argentina e Brasile. Sul versante brasiliano, il Parco nazionale è rimasto aperto, ma con alcune aree chiuse.