Pichetto Fratin a Tgcom24 sul tema energia: "Siamo un"Paese che dipende tanto dall'estero e con due guerre ne paghiamo le conseguenze"

"I temi in questo momento riguardano i prezzi, la struttura della nostra produzione energetica. In questo momento in gestazione c'è la questione accise con una proroga al 10 settembre e la valutazione su come renderla settoriale" ha detto il ministro. "Dall'altra parte stiamo ancora discutendo in ambito Unione Europea rispetto ai meccanismi di intervento sul prezzo dell'energia in modo più complessivo rispetto al termoelettrico, che incide sul prezzo finale della bolletta. E poi c'è il terzo tema che è lo spazio di scostamento di bilancio, i cosiddetti 14 miliardi, che l'Unione Europea ha concesso per investimenti entro il 31 dicembre 2028. Questi sono i tre grandi temi che abbiamo affrontato, oltre che affrontare il tema di quello che deve essere il nostro mix energetico, di un Paese che dipende tanto dall'estero e purtroppo con due guerre ne paghiamo le conseguenze" ha aggiunto Fratin.