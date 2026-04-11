Piazze con Pro-pal, Cgil, associazioni islamiste: prove di partito islamico?

Cgil, sinistra radicale, pro pal e associazioni islamiste si sono ritrovate nei giorni e nelle settimane scorse nelle piazze di tutta Italia anche per dire no al governo e al referendum sulla giustizia e per festeggiarne poi il risultato. Per alcuni osservatori, la saldatura tra sinistra radicale, estremisti pro pal, Cgil e fondamentalisti islamici è ormai evidente, tanto da far pensare alla possibile nascita di un partito islamico in un futuro non troppo lontano.