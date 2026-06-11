Piantedosi: "Stretta sui trafficanti e sulle associazioni opache"

Nessun cambio di rotta nella lotta all'immigrazione irregolare. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha ribadito l'impegno del governo nel contrasto ai trafficanti di esseri umani e nel rafforzamento dei controlli alle frontiere. Il titolare del Viminale ha annunciato una maggiore attenzione anche verso quelle associazioni che, secondo gli investigatori, potrebbero nascondere finalità illecite o collegamenti con il finanziamento del terrorismo internazionale. Piantedosi ha inoltre rivendicato i risultati raggiunti sul fronte della sicurezza, ricordando l'espulsione di 250 cittadini stranieri ritenuti pericolosi e il calo degli sbarchi, che secondo i dati del ministero risultano in forte diminuzione rispetto agli anni precedenti.