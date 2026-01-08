Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Video
Question time

Piantedosi: "Espulsioni più facili e pene più severe"

E ancora una maggiore tutela dei cittadini per i casi di leggittima difesa e delle forze dell'ordine per atti compiuti in servizio

di Fabio Nuccio
08 Gen 2026 - 19:07
01:38 

Espulsioni più' facili, pene più' severe per lo spaccio o i furti in abitazione. Si lavora alla fase due del decreto sicurezza. Le nuove norme dovrebbero essere presentate in consiglio dei ministri entro gennaio. 

matteo piantedosi
sicurezza
legittima difesa