Piantedosi e Meloni in Val di Susa dopo gli scontri No Tav, il titolare del Viminale: "Attacco allo Stato"

La presidente del Consiglio Meloni, accompagnata dal ministro dell'Interno Piantedosi, ha deciso di constatare personalmente i danni di quello che a palazzo Chigi, e non solo, viene considerata una vera e propria offensiva eversiva alla Repubblica. Attaccare chi indossa una divisa equivale ad attaccare lo Stato, dice senza mezzi termini il titolare del Viminale che in un'intervista al Corriere della Sera evidenzia una regìa condivisa tra gruppi della galassia anarchica internazionale.

