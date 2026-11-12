Piano casa, il modello Parma: "Recuperati oltre 600 alloggi pubblici"

Oltre 600 alloggi pubblici pronti a essere riconsegnati alla città e alle fasce più fragili della comunità. È la risposta del Comune di Parma all'emergenza abitativa, che in questi anni è esplosa in tutta la propria criticità anche e soprattutto nei centri più grandi. A raccontare a Tgcom24 il lavoro svolto per il recupero del patrimonio immobiliare pubblico è proprio il sindaco di Parma, Michele Guerra: "Abbiamo lavorato in sinergia con la Regione e la Fondazione Cariparma per riuscire a trovare le risorse economiche utili a recuperare appartamenti del patrimonio pubblico, ma che nel tempo erano diventati inagibili". Nello specifico si parla di 600 appartamenti "che già esistevano, ma non erano utilizzati perché da riqualificare e che oggi tornano a disposizione delle persone". A essi se ne sommano altri 200 "recuperati grazie alle politiche abitative inserite nel Pnrr". E poi altri 200 "che saranno pronti per il prossimo anno". In totale, dunque, a Parma arriveranno "oltre un migliaio di unità abitative nuove per contrastare un'emergenza che colpisce anche una città come la nostra". Ma la sfida non finisce qui: "Il prossimo passo sarà riuscire a lavorare con i proprietari di tanti appartamenti sfitti per rispondere a un bisogno sempre più importante che arriva dal territorio".