Via libera al Piano Casa, 100mila nuovi alloggi in dieci anni

Via libera al Piano Casa 2026: in dieci anni previste risorse da sei fino a dieci miliardi per l'edilizia abitativa, si parte con 100 milioni del fondo di sviluppo e comunità. Obiettivo del governo è arrivare a mettere sul mercato 100mila nuovi alloggi in dieci anni a canone calmierato. L'investimento pubblico include il recupero del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo dell'edilizia sociale. Tre i pilastri: riqualificazione, social housing e rent to buy, ovvero affitto con possibilità di riscatto. Attualmente in Italia ci sono oltre 60mila alloggi residenziali pubblici che richiedono di essere ristrutturati.