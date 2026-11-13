Petroliera si scontra con una nave da crociera nel porto di New Orleans

La collisione è avvenuta intorno alle 12:30, ora locale, sul fiume Mississippi. La petroliera Atlantic Asphalt ha urtato la nave American Heritage, appartenente alla compagnia American Cruise Lines, mentre quest'ultima era ormeggiata. L'impatto ha fatto inclinare l'imbarcazione su un fianco, sommergendone parzialmente lo scafo. Le cause dell'incidente e il numero di eventuali feriti sono ancora in fase di accertamento.