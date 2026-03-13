Petroliera russa alla deriva spinta dalle correnti verso Lampedusa

Le fiamme si alzano dal ponte della nave. Le immagini arrivano dal Canale di Sicilia, dove la metaniera russa Artic Metagaz è alla deriva ormai da 10 giorni: spinta dal vento e dalle correnti si sta avvicinando sempre di più verso malta. Trasporta circa 61 mila tonnellate di gas naturale liquefatto. A bordo ci sarebbero anche circa 900 tonnellate di gasolio