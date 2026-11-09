Speciale Guerra in Iran
Al largo dell'Oman

Petroliera in fiamme a Hormuz, pasdaran: "Punita perché collaborava con Usa"

Non cessano gli attacchi nello Stretto di Hormuz contro mercantili e petroliere che tentano di navigare il collo di bottiglia

09 Nov 2026 - 15:51
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