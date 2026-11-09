dopo la festa indiana delle luci

Petardi e fuochi d'artificio rendono l'aria di Nuova Delhi ancora più irrespirabile

L'indice Aqi è"arrivato fino a 2.283 dopo il Diwali

09 Nov 2026 - 10:09
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Lo smog continua ad avvolgere New Delhi, dove all'indomani del lancio di petardi e fuochi d'artificio nel corso delle celebrazioni della festa indiana delle luci (Diwali), la qualità dell'aria ha raggiunto il valore medio di 370 nell'indice Aqi, venendo quindi classificata come "molto scarsa" (oltre 300). Ma l'agenzia di stampa Pti afferma che "secondo la piattaforma open source di monitoraggio della qualità dell'aria Aqi.in, l'indice Aqi di Delhi era arrivato fino a 2.283 dopo la festività di Diwali".

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