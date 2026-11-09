Petardi e fuochi d'artificio rendono l'aria di Nuova Delhi ancora più irrespirabile

Lo smog continua ad avvolgere New Delhi, dove all'indomani del lancio di petardi e fuochi d'artificio nel corso delle celebrazioni della festa indiana delle luci (Diwali), la qualità dell'aria ha raggiunto il valore medio di 370 nell'indice Aqi, venendo quindi classificata come "molto scarsa" (oltre 300). Ma l'agenzia di stampa Pti afferma che "secondo la piattaforma open source di monitoraggio della qualità dell'aria Aqi.in, l'indice Aqi di Delhi era arrivato fino a 2.283 dopo la festività di Diwali".