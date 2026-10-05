Peste, la malattia si riaffaccia in Russia: la preoccupazione di Washington
Il Dipartimento di Stato americano ha dichiarato che sta monitorando attentamente la situazione insieme ai partner occidentali e ha esortato Mosca a condividere informazioni in modo rapido e accuratodi Francesca Canto
Il fantasma della peste, una malattia rara ma mai completamente debellata si riaffaccia in Russia, nella remota regione siberiana di Irkutsk. Nella notte tra il 2 ottobre, Darya Shipilova - 28 anni, scienziata dell'Istituto di ricerca antipeste della cittadina di Shelekhov - è morta a causa di una grave polmonite. La donna, ricoverata nell'ospedale della città lo scorso 29 settembre, aveva riferito al personale medico di avere rotto - quattro giorni prima - una provetta contenente Yersina pestis, il batterio della peste. Fonti locali hanno riferito all'agenzia di stampa russa Tass che la ricercatrice era entrata a contatto con circa 200 persone, adesso isolate e sotto osservazione in una struttura medica.