Pescara, non si fermano all'alt e scatta l'inseguimento: un morto

Sull’asfalto, quel che resta, è lo scooter distrutto in mille pezzi, dopo il frontale mortale. Alla guida c'era Massimo Ciarelli, 43 anni: non si è fermato all'alt dei carabinieri fuggendo a tutta velocità per diversi chilometri tra le province di Pescara e Teramo. Erano da poco passate le 20. Con lui, come passeggero, un trentenne: all’altezza di una rotatoria è finito a terra, ferito lievemente è stato soccorso dai militari. Ciarelli invece ha continuato a correre sulla statale 16, sorpassi, inversioni di marcia, mentre altre pattuglie convergevano sulla zona.