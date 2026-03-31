Terrorismo, 17enne che progettava la strage nel 2024 scriveva: "Domani la Digos irrompe in classe"

Sapeva che prima o poi le forze dell'ordine avrebbero bussato alla sua porta. "Domani la Digos irrompe in classe", scriveva a un amico già nel 2024, il diciassettenne di Perugia finito in manette con le accuse di "propaganda e istigazione a delinquere" e di "detenzione di materiale con finalità di terrorismo". Si sospetta che il 17enne volesse compiere una strage in un liceo di Pescara: "replicherò la Columbine", scriveva riferendosi all'attentato in Colorado del 1999.