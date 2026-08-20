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Peru, terremoto di magnitudo 6.7: i distacchi delle rocce dalle montagne

La scossa è stata avvertita in diverse regioni meridionali del Paese, tra cui Ica e Arequipa

20 Ago 2026 - 22:19
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