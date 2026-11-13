Il divertente lapsus

Perù, papa Leone saluta i fedeli... in italiano, poi si corregge

Il pontefice a Lima si è rivolto alla gente che lo attendeva da ore parlando in italiano, per poi scusarsi e proseguire in spagnolo

13 Nov 2026 - 15:55
00:22 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
papa leone xiv
peru