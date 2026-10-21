PAURA ALLO SCALO DI LIMA

Perù, motore di un aereo prende fuoco prima del decollo

Nessun ferito. La compagnia: "Imprevisto di natura tecnica"

21 Ott 2026 - 22:08
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Un motore di un velivolo A320 della compagnia Latam ha preso fuoco durante il decollo dall'aeroporto internazionale Jorge Chávez di Lima, in Perù. Tanta paura ma nessun ferito: i passeggeri sono stati evacuati in tempo. Si trattava di un volo nazionale LA2032 diretto alla città peruviana di Piura. In un comunicato, la compagnia aerea ha dichiarato che si è verificato "un imprevisto di natura tecnica prima del decollo e, per questo motivo, è stato deciso lo sbarco preventivo di tutti i passeggeri, dando sempre la priorità alla loro sicurezza". Le operazioni aeroportuali non hanno subito interruzioni. L'attività - informa la stampa locale - è proseguita normalmente e l'emergenza è stata riportata sotto controllo.

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