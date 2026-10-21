Perù, motore di un aereo prende fuoco prima del decollo

Un motore di un velivolo A320 della compagnia Latam ha preso fuoco durante il decollo dall'aeroporto internazionale Jorge Chávez di Lima, in Perù. Tanta paura ma nessun ferito: i passeggeri sono stati evacuati in tempo. Si trattava di un volo nazionale LA2032 diretto alla città peruviana di Piura. In un comunicato, la compagnia aerea ha dichiarato che si è verificato "un imprevisto di natura tecnica prima del decollo e, per questo motivo, è stato deciso lo sbarco preventivo di tutti i passeggeri, dando sempre la priorità alla loro sicurezza". Le operazioni aeroportuali non hanno subito interruzioni. L'attività - informa la stampa locale - è proseguita normalmente e l'emergenza è stata riportata sotto controllo.