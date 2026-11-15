il viaggio del pontefice

Perù, Leone XIV a Cusco: "La fede unisce in un mondo diviso"

Il Papa ha incontrato i fedeli tra le antiche rovine inca

di Fabio Marchese Ragona
15 Nov 2026 - 18:44
01:36 
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